Po štiridesetih letih so iz vasi končno umaknili še zadnji radijski oddajnik

Tržaški občinski delavci so pri Ferlugih sredi vasi končno odstranili še zadnji antenski steber za radijske postaje. V vasi je tako kot številni drugi pred njim v oči bodel več kot 40 let.

Da gre za velik rezultat dolgotrajnega dela, pri katerem so sodelovali tehniki različnih občinskih uradov (za okolje, gradbeništvo in pravna služba), so zapisali v sporočilu Občine Trst. Taka samohvala pa med krajani ni dobrodošla. »Vsaj 40 let se v vasi borimo proti tem pošastim, ki so iznakazile pogled na naše domove,« je zaupal domačin Dimitri Ferluga. Sam se seveda veseli novice, ki pa v ustih pušča grenak priokus, saj je bilo treba na to čakati predolgo. »Tako je, kot če bi stranka naročila kosilo ob 12. uri in bi ji ga gostinec serviral več ur pozneje. Dobro je, ampak ...« je ponudil primerjavo iz svojega, gostinskega sektorja.

Zadnjo besedo so imeli tehniki ministrstva za podjetništvo, ki so si pred kratkim ogledali območje. Ferluga je potrdil, da so že pred časom umaknili oddajnik na vrhu vasi, pretekli teden pa še tistega nad cerkvijo. Radijske povezave so premaknili na stebre nad vasjo, na Srednji Vršič. Daleč od domov, kjer ne bodejo v oči in ne škodijo zdravju krajanov.