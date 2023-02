Po trčenju skuter obtičal pod avtomobilom

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so okrog 17.30 posredovali v Ul. Valerio pri univerzi, kjer sta trčila avtomobil in skuterist, pri čemer se je skuter delno zagozdil pod avtomobil. Voznik skuterja je padel in obležal poškodovan na cestišču. Reševalci so mu na kraju nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so reševalcem nudili pomoč pri oskrbi skuterista in so zavarovali kraj nesreče ter odpravili njene posledice. Lokalni policisti so preusmerjali promet in preiskujejo vzroke nesreče.