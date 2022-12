Po trčenju teslo odneslo še v varnostno ograjo

Danes okrog 17. ure sta na Obalni cesti med predoroma pri Grljanu trčila avtomobila tesla in lancia ypsilon, pri čemer je teslo obrnilo in je svojo pot končala v obcestni varnostni ograji. Oba voznika - za volanom lancie je bila mlada ženska, za volanom tesle pa 50-letni državljan Nemčije - so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores prepeljali v katinarsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da nista utrpela hudih poškodb. Na kraju so bili karabinjerji iz Devina, ki preiskujejo vzroke nesreče in njihovi kolegi iz Bazovice, s katerimi so urejali tedanji gost promet.