Po trčenju v parkirane avtomobile pristal na strehi

V prometni nesreči, ki se je pripetila ob 2.30 ponoči v Vižovljah, se je poškodoval 26-letni domačin. Iz še nepojasnjenih vzrokov je izgubil nadzor nad svojim renaultom meganom coupejem in trčil v parkirane avtomobile ter nato pristal na strehi. Na kraj so prišli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so mu nudili prvo pomoč in so ga nato prepeljali v katinarsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da ni utrpel hujših poškodb. Na kraju so bili karabinjerji iz Nabrežine, ki preiskujejo vzroke nesreče in karabinjerji s Proseka, ki so poskrbeli za urejanje prometa ter gasilci, ki so zavarovali območje in odpravili posledice nesreče.