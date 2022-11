Gorski reševalci iz Trsta so danes popoldne ob 15.30 posredovali na gozdni stezi pod Babco med Nabrežino in Križem, kjer se je poškodoval 55-letni kolesar, sicer domačin, ki je padel, pri čemer je dobil močan udarec v levo ramo. Bolničar, ki je bil v ekipi gorskih reševalcev, mu je ob pomoči kolegov nudil prvo pomoč in mu povil ramo. Naložili so ga nato na nosilo in ga prenesli kakih 500 metrov peš do reševalnega vozila. Reševalci službe 118 so ga prepeljali v bolnišnico.