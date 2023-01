Podelili Tončičeve podpore

Slovenski visokošolski Sklad Sergij Tončič je minuli petek v prostorih Dijaškega doma Srečko Kosovel v Trstu podelil vsakoletne podpore zaslužnim univerzitetnim študentom. Sklad, ki je bil ustanovljen 13. oktobra 1952, ima državni naziv Fundacija.

V prvih letih obstoja je Sklad Tončič potrebnim študentom kupoval, preko Tržaške knjigarne, zelo drage knjige predvsem iz prava, medicine in tehničnih ved. V osemdesetih letih je nagrajeval najboljše diplomske naloge, kasneje pa je pričel podeljevati denarne podpore.

V uvodu je tajnica prof. Barbara Zlobec povedala, da je Sklad prejel 30 prošenj in obrazložila kriterije, ki so vodili odbor pri razporeditvi sredstev. Upoštevali so dejstvo, da so nekateri kandidati že prejeli podpore pri drugih skladih, pa tudi družinske razmere na podlagi ekonomskega količnika ISEE in tudi število študirajočih v isti družini. Po tehtnem pregledu prošenj se je odbor odločil, da ugodi 19 prošnjam v skupni vrednosti 9500 evrov.

Letošnje podpore so prejeli: Cheyenne Zagar, Nataša Vidonis, Urška Terpin, Manuel Malalan, Ivan Ferfolja, Maja Grilanc, Jan Grilanc, Jasmin Petruz, Rudy Skerk, Nikol Usai, Mija Ukmar, Tomaž Cotič, Simon Cotič, Vida Cotič, Neža Zobec, Elia Pelizon, Ivan Pelizon, Manuel Kosovel in Jaš Mikac.

