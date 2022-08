Podjetja se borijo s podražitvijo energentov

Eni se iz obupa javno pritožujejo nad vnebovpijočimi zneski položnic za elektriko in plin ter račune za energente razobešajo nad blagajno. Drugi za blaženje energetske draginje višajo cene izdelkov in storitev, pri čemer se bojijo izgube strank, tretji pa vztrajajo v poslovanju po ustaljenih tirnicah in upajo na državno pomoč. Visoke cene plina in električne energije so na kolena spravile številna podjetja in gostinske obrate, tudi na Tržaškem, kjer beležijo podjetniki do 70 odstotkov dražje položnice elektrike in plina.

Nič kaj spodbudne novice ne prihajajo iz Bazovice, kjer obratujeta Gostilna pri Lipi in istoimenski hotel. »Položnice za plin in elektriko so med 50 in 60 odstotkov dražje,« je bila jasna upraviteljica obratov Valentina Drnovšček. Podobno se dogaja v Društveni gostilni v Gabrovcu, od koder se nam je oglasil Boris Štrekelj. V pekarnah verige Pane quotidiano so letos julija samo za elektriko potrosili 60 tisoč evrov, pri Oti v Boljuncu pa kupujejo maslo po 12 evrov na kilogram, medtem ko so ga lani plačevali 5 evrov na kilogram. Marsikdo je mnenja, da podražitve niso posledica vojn ali drugih višjih sil, ampak politične volje.