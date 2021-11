Podjetje Dotcom prevzel nov lastnik

Tržaško podjetje Dotcom, ki so ga pred osemnajstimi leti ustanovili Uroš Grilanc, Andrej Močilnik, Marko Piciulin in Andrej Sossi, ima novega lastnika. Prevzela ga je visoko specializirana družba Epipoli z glavnim sedežem v Milanu, ki je med vodilnimi na področju predplačniških storitev in darilnih kartic (tako imenovane gift card).

Dotcom se od samega začetka posveča spletnim tehnologijam ali bolje izdelavi spletnih strani in odprtokodnih tehnologij za podjetja in javno upravo, iskanju rešitev za digitalno upravljanje z dokumenti, kot so e-računi ter izdelavo spletnih aplikacij po meri. Pri njem je trenutno zaposlenih približno štirideset strokovnjakov, ki bodo zdaj postali del večje družine oziroma prešli pod okrilje večjega podjetja.

»Z družbo Epipoli sodelujemo že več kot deset let. Novi korak bo torej pomenil še dodatno utrditev sodelovanja, obenem pa upam, da bo to za nas tudi priložnost za dodatno rast. Zdaj imamo denimo omogočen neposreden dostop do njihovih strank, pa tudi vrste drugih storitev,« je komentiral Uroš Grilanc, ki je še pristavil, da se novi lastniki nanje opirajo za vse, kar zadeva IT storitve.

Družba Epipoli je leto 2020 zaključila s 140 milijoni evrov vrednim konsolidiranim prometom, kar pomeni 18,4 odstotka več kot v letu 2019. To pa ji ni dovolj, saj zasleduje cilj 200 milijonov evrov. Uveljavila se ni le v Italiji, deluje še v štirinajstih državah. Nakup podjetja Dotcom gre za njeno drugo tovrstno letošnjo potezo, potem ko je maja odkupila 100-odstotni kapital podjetja Reward.

»S prevzemom podjetja Dotcom bomo lahko izboljšali ponudbo Fintech storitev. Svojim strankam bomo lahko hitreje zagotavljali implementacijo njihovih projektov in obenem na mednarodni ravni pospešili strategijo prihoda na trg (t.i. go-to-market),« je za tiskovno agencijo Ansa pojasnil predsednik in ustanovitelj družbe Epipoli Gaetano Giannetto.