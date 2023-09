»Podružnica skupine illy, ki se bavi z vsem, kar ni kava«

Sinoči je skupina illy v tržaškem mestnem središču, v Ulici Einaudi, odprla prvo trgovino Incantalia. Ta je prva fizična trgovina skupine Polo del Gusto, ki jo je njen predsednik Riccardo Illy nekoč opisal kot »podružnico skupine illy, ki se bavi z vsem, kar ni kava«. V prostorih med mestnim nabrežjem in Borznim trgom so po novem na voljo čokolada, čaji, vina, pecivo, marmelade in drugi izdelki proizvajalcev, ki stremijo k trajnosti in visoki kakovosti. V kratkem naj bi bila na voljo tudi spletna trgovina. Pred včerajšnjim slavnostnim odprtjem Incantalie smo se z Riccardom Illyjem pogovorili o zamisli za odprtje ter načrtih za prihodnost.

Katera so vodila in načela skupine Polo del Gusto?

Zamislili smo si skupino, ki bi združevala podjetja, ki stremijo po prelomni kakovosti. Podjetja, ki se torej zavzemajo za višjo kakovost kot konkurenca in proizvajajo nekaj res posebnega. Njihove proizvode pa kupci, tudi neizkušeni, takoj prepoznajo kot visokokakovostne. Zato morajo ta podjetja proizvajati iz najboljših možnih surovin in imeti drugačne postopke produkcije, s katerimi lahko obdržijo to kakovost. Četrto vodilo naše skupine pa je trajnost. Ta podjetja se zavzemajo bodisi za okoljsko kot tudi za socialno trajnost. Skrbi jih torej za uslužbence, dobavitelje in okolje, v katerem delajo. Zato se trudijo, da bi se dobro godilo tudi vsem drugim deležnikom.

Zakaj pa ste odprli prvo trgovino v Trstu? Je bila ta izbira bolj strateška ali sentimentalna?

Iz dveh razlogov. Prvič, preuredili smo prostore bivše trgovine illy, saj se je skupina odločila, da sama kave ne bo več prodajala v trgovinah. Kot predsednik skupine Polo del Gusto sem predlagal, da bi jo prevzeli. Lokacija je odlična, poslovni rezultati so bili že prej dobri.

Drugi razlog pa je, da je Trst idealno mesto srednje velikosti, v katerem je smiselna trgovina, ki združuje vse naše znamke. V Milanu, Turinu, Neaplju lahko odpremo trgovine samo enega podjetja iz naše skupine. V Milanu imamo že trgovino čajev, v Turinu imamo trgovino čokolade. V takšnih mestih je dovolj kupcev, da je rentabilna trgovina le ene firme. V srednjih, a tudi majhnih mestih pa ...