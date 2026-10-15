Podvojili so povezave z Egiptom

Po manj kot dveh letih od uvedbe pomorske povezave danskega ladjarja DFDS in tržaške logistične družbe Samer & Co.Shipping med Trstom in egiptovskim Dumjatom (Damietto), so v tem tednu podvojili povezave. Danes je namreč prvič priplul v Trst drugi trajekt na relaciji, Ark Futura, kot po tradiciji so predstavniki sodelujočih podjetij in pristaniških služb obiskalo ladjo in kapitana Sørena Löwensteina. Iz podjetja Samer so poudarili, da dokazuje podvojitev tedenskih plovb, da je ponudba zanimiva in geopolitično varna. Med Trstom in Katarjem potuje preko Dumjata tovor le osem dni. Po drugi strani pa postaja Trst evropska vrata za egiptovski tovor.Italija in Egipt sta pred vzpostavitvijo povezave podpisala dogovor, ki omogoča olajšano opravljanje birokratskih formalnosti, priklopniki z egiptovsko registrsko tablico lahko tudi prosto vozijo po Italiji. Ladji bosta po novem odpluli iz Trsta od ponedeljkih in četrtkih, iz Dumjata pa ob ponedeljkih in petkih.