V knjigo preliti glasovi ljudi v zaporu

Koronejski zapor je večini Tržačanov tuj. Pravzaprav - vedo zanj, vedo, kje je in to je v glavnem tudi vse. Kdo se tišči za rešetkami, kaj se dogaja vsak dan za tistimi stenami sredi mestnih ulic? Košček tega vzporednega, zaporniškega sveta, ki ga ljudje največkrat prezirajo ali obsojajo na podlagi predsodkov in razširjenih stereotipov, je najti na straneh knjižice Emozioni dentro, ki je sad dela Skupnosti San Martino al campo in so jo predstavili dopoldne v Novinarskem krožku.

»Skupnost skrbi za šibke in ranljive ljudi, kamor sodijo tudi zaporniki. Ustanovitelj skupnosti, don Mario Vatta, je že v šestdesetih letih obiskoval zapornike, jih poslušal brez obsojanja. Danes vstopa v zapor zaporniška skupina, ki jo sestavlja do dvajset ljudi. Zasnovala je knjigo, v kateri so zbrani glasovi vseh - tistih, ki v zaporu prestajajo kazen, in tistih, ki zapor obiskujejo,« je povedal predsednik skupnosti Roberto Martinolli.Knjiga je bila zasnovana za šole, kot orodje za informiranje in ozaveščanje. »Z njo želimo prispevati k gradnji kulture solidarnosti in boljše družbe ter mladim pomagati, da odrastejo v državljane, ki se zavedajo zapletenosti sveta, v katerem živimo,« je dodal Martinolli.

Knjiga vsebuje petdeset intervjujev, je dodala prostovoljka Miriam in opozorila, da so jih opravili v parih, med oktobrom 2025 in majem 2026. Pogovarjali so se z mladimi in manj mladimi, ženskami in moškimi, s takimi, ki jih čaka kratka ali pa dolga kazen, da bi bili odgovori čim bolj raznoliki. Vsem - tako zapornikom, kot direktorici zapora, predsednici nadzornega sodišča, odvetnikom, prostovoljcem, socialnim delavcem - so postavili ista štiri vprašanja, ki raziskujejo notranji svet in medosebne odnose. Med vrsticami občuti bralec strah, upanje, dvome, stopa med spomini in spoznava nova prijateljstva.