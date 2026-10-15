Na avtobusih več kot 400 tisoč potnikov

Letošnja Barcolana je pokazala, da se uporabniki radi odločijo za tržaški javni prevoz, ko jim ta olajša premikanje in prihrani večkrat stresno iskanje parkirišča v mestnem središču. Ali ko jim omogoči, da se po večernem druženju v mestu vrnejo domov - tudi na Kras - z avtobusom. Podatki, s katerimi je včeraj postreglo podjetje Trieste Trasporti (TT), so spodbudni, izjave vodstva podjetja pa nakazujejo možnost, da bi lahko ponudba, preizkušena ob Barcolani, postala stalnica.Uspeh nočnih avtobusovZa vožnjo z avtobusi podjetja TT se je med petkom in nedeljo skupno odločilo kar 400 tisoč potnikov. V nedeljo so zabeležili 33 odstotkov več potnikov kot med običajnimi jesenskimi nedeljami, seveda tudi po zaslugi neprimerno večjega števila voženj (+ 291). Posebno razveseljiv pa je uspeh ekspresnih nočnih prog. Dodatni avtobusi so namreč v petek in soboto med 22. in 4. uro mesto povezovali z Miljami, Opčinami, Katinaro, Barkovljami, Nabrežino, Sv. Vidom in Sv. Ivanom. Na nočne avtobuse je na sedmih progah sedlo več kot 4550 ljudi, od tega nekaj manj kot polovica na avtobuse za Milje (mimo Stare mitnice in Valmaure). Povpraševanje je vladalo tudi za povezave s Krasom, zlasti za Opčine (skupaj nekaj več kot 300 potnikov), medtem ko se je proti Nabrežini zapeljalo nekaj več kot 200 ljudi. Pri TT so zadovoljni tudi s storitvijo Park & Bus , ki je v zameno za vozovnico (1 evro) uporabnikom omogočila parkiranje na treh parkiriščih in neomejeno število voženj z avtobusi TT. Skupaj so prodali 1241 vozovnic (62 % več kot lani). Daleč največ ljudi je avtomobil parkiralo ob krožišču na Opčinah, kjer so prodali 606 omenjenih vozovnic. Izvršni direktor TT Aniello Semplice je ob zadovoljstvu, da so uporabniki cenili dodatno ponudbo, opozoril, da je treba vanjo do konca verjeti, če želimo poiskati strukturne rešitve za težave, ki v Trstu nastajajo zaradi pomanjkanja parkirnih mest in preobremenjenosti nekaterih vpadnic.