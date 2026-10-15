V Križu bodo le postavili semaforje

Občina Trst in Enota deželne decentralizacije (EDR) sta v ponedeljek podpisali konvencijo za postavitev semaforjev na območju križišča med deželno cesto, ki prečka Križ, in odcepom za Brišče, kjer je bila nekoč gostilna pri Vereni, zdaj pa je picerija. Podpis konvencije pomeni korak naprej pri reševanju težav na nevarnem cestnem odseku, na katere so sicer krajani opozarjali že dolgo. Križišče je bilo večkrat prizorišče prometnih nesreč. Nazadnje prejšnji teden, ko se je avtomobil, vpleten v nesrečo, celo prevrnil na streho.

»Kot pravi znani pregovor: kdor čaka, dočaka. Končno se bližamo trenutku, ko bodo lahko stekla dela za postavitev semaforjev,« je dejal predsednik rajonskega sveta za zahodni Kras Pavel Vidoni, ki je sporočil novost. »Križišče je zelo nevarno predvsem zaradi slabe vidljivosti, k nesrečam prispevata tudi nepazljivost in prekomerna hitrost voznikov, ki ne upoštevajo hitrostne omejitve na 50 kilometrov na uro. Cestni odsek pa je nevaren tudi za pešce, ki ga prečkajo, da dosežejo tamkajšnjo avtobusno postajo,« je pristavil Vidoni. Semaforje bo namestila tržaška občina, strošek v višini sto tisoč evrov bo krila Enota deželne decentralizacije. Delo bo izvedlo podjetje Edison. Predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta upa, da bodo lahko semaforje postavili spomladi prihodnje leto.