Prometne nesreče z divjadjo naraščajo

V tržaški občini naraščajo prometne nesreče z divjadjo še posebej primeri trčenja z divjimi prašiči in srnami. Od 1. januarja letos do 24. septembra so lokalni policisti zabeležili 13 primerov, kar pomeni, da so se tovrstne prometne nesreče v primerjavi z lanskim letom in tudi z letom 2024 podvojile. Podatke sta danes predstavila v prostorih tržaške občine odbornica za varnost Caterina de Gavardo in poveljnik tržaške lokalne policije Walter Milocchi.

V letu 2025 so zabeležili pet prometnih nesreč z divjadjo, leta 2024 pa šest nesreč, v zadnjih treh letih so torej zabeležili skupno 24 primerov trčenja z divjadjo. Najpogosteje se vozniki srečajo z divjimi živalmi na Krasu in na cestah, ki prečkajo urbana gozdna območja. Lokalni policisti so spomnili, da je za povzročitelja nesreče, ki ne nudi pomoči živali, predvidena globa od 421 do 1691 evrov. Za kogar ni odgovoren za nesrečo pa od 85 do 337 evrov. V primeru trka z divjadjo se mora voznik ustaviti, obleči odsevni telovnik in postaviti varnostni trikotnik na cesto. Mrtvi ali ranjeni živali se ne sme približati in se je ne sme dotakniti. Obvezno pa mora takoj poklicati interventno številko 112 ali pa lokalno policijo na telefonsko številko 040 366 111, ki je dosegljiva 24 ur na dan.

V Trstu so zelo razširjeni hišni ljubljenčki. Na matičnem uradu je vpisanih 23.500 psov, kar pomeni, da je v Občini Trst razmerje med ljudmi in psi ena na osem. Med majem 2025 in aprilom 2026 so policisti med lastniki domačih živali ugotovili 60 prekrškov.