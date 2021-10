Pogajanja zaključena, Puzzer sklical srečanje z novinarji

»Odstraniti obvezo covidnega potrdila in cepljenja, to je naš današnji predlog,« je izjavil predstavnik Odbora 15. oktober Stefano Puzzer tik pred srečanjem z ministrom za kmetijstvo Stefanom Pattuanellijem.

Pogovor z ministrom so zaključili, delegacijo Patuanellijevih sogovornikov so sestavljali Roberto Perga, Dario Giacomini, Matteo Schiavon in Eva Genzo ter Claudia Castellano in Michele Bussani. Patuanelli se je po srečanju takoj umaknil in ni izdal nikakršne izjave, Puzzer je novinarje, prisotne na Velikem trgu, povabil na konferenco, začela se bo ob 11. uri.