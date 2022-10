Pogled v nepoznani svet skupnega lastništva

Avtor Vojko Kocjančič se je raziskovanja lotil leta 2009, ko so občinski funkcionarji v Dolini zavrgli dogovor s srenjo, ker ni bila izvedena zgodovinska raziskava. Od takrat je Kocjančič začel raziskovati in z velikim trudom prišel do želenih odgovorov. Pri nastanku knjige so sodelovali še odvetnik Mitja Ozbič, zgodovinar Aleksej Kalc, David Bandi z izdelovanjem zemljevidov in Boris Pangerc pri pregledu besedila. Martina Kafol je spregovorila v imenu založbe ZTT, kjer so zadovoljni, da so lahko izdali to delo. Uči nas o tem, kako so nekoč znali živeti skupaj, je prepričana Kafol, ki se je za lepo oblikovano knjigo zahvalila oblikovalcu Radu Jagodicu.

»Ko sem se lotil tega dela, nisem vedel, kam me bo peljalo,« pa je dejal Vojko Kocjančič. Začel je zbirati dokumente in knjige ter prebiral gradivo o jusih in srenjah. Iz vsega tega branja se je marsikaj naučil, je povedal, predvsem ga je prevzelo, kako so bili ljudje nekoč solidarni med sabo: nekaterim so odpustili dolgove, ker so bili preveč revni, drugim so podarili peč, da bi se lahko greli, tretjemu pa so odrekli pravico do srenje, ker ni skrbel za očeta. Tudi zapisniki sej so bili zelo zanimivi, predvsem tisti iz časa fašizma, ki so kljub temu, da so na njih morali govoriti v italijanščini, skrbno napisani v lepi slovenščini, je dejal Kocjančič.