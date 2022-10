»Pogovorimo se o podnebnih spremembah ...«

»Prepozno je! Prepozno za razpravo, ki bi jo morali imeti pred dvajsetimi leti, prepozno za razmišljanja o tem, kako bi lahko rešili Zemljo. Čas je za dejanja.« Tako je Maurizio Fermeglia, profesor in bivši rektor tržaške univerze, sprejel več kot 450 dijakinj in dijakov iz cele Evrope, ki so včeraj sledili posvetu Adapt your future! Let’s talk about climate change. Mednarodni dogodek je del večjega projekta iz programa Erasmus+ in je v veliko dvorano poslopja H3 tržaške univerze privabilo mlade poslušalce iz šestnajstih višjih srednjih šol iz Furlanije - Julijske krajine, Veneta, Francije, Nizozemske in Španije.

Prvi predavatelj dopoldanskega srečanja, ki ga je sicer uvedel in povezoval nadomestnik rektorja Valter Sergo, je, kot rečeno, takoj pojasnil, da se človek nahaja na točki brez povratka. »Vsi poznamo ambiciozne cilje evropske agende 2030, ki od držav članic zahteva, da se v naslednjih osmih letih obdrži pod dvema stopinjama Celzija naraščanje temperature na našem planetu. A leto 2030 že trka na vrata in človek nima planeta B, na katerega se zateči, ko bo prišlo do t.i. popolne nevihte, ki jo je britanski znanstvenik John Beddington napovedal za leto 2030, je že tu,« je poudaril Fermeglia, ki je dijake nagovoril s svojim običajnim zanosom.

Ali je človek pripravljen na novo začrtati obale in se prilagoditi dvigovanju morske gladine med neizprosnim taljenjem ledenikov je dijake vprašal drugi predavatelj dneva, Giorgio Fontolan, geolog in profesor na tržaški univerzi. Dopoldanski posvet sta nato obogatili predavanji inženirja in profesorja tržaške univerze Marca Manzana ter raziskovalke instituta OGS Florence Colleoni. Popoldan so dijaki posvetili delavnicam.