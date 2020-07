Poklon bazoviškim junakom z velikim simbolnim nabojem

Predsednika Italije in Slovenije Sergio Mattarella in Borut Pahor sta se ob 12. uri poklonila spomeniku štirim bazoviškim junakom. Poklon bazoviškim junakom je bil tih. Predsednika sta bila sama pred spomenikom, pred položitvijo venca sta se, podobno kot malo prej na šohtu, prijela za roko. Na bazovski gmajni je bilo veliko gostov. Med njimi so bili župani predstavniki vojaških sil in drugih institucij. Prišel je tudi tržaški škof msgr. Giampaolo Crepaldi. Prisoten je bil predsednik SSO Walter Bandelj, ni bilo pa predsednice SKGZ Ksenije Dobrila. Kirasirja sta nato še nekaj časa držala venec pri spomeniku. Šlo je za velik simbolni naboj.