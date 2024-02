Poklon domačinom, ki so jih deportirali v Nemčijo

Na kraju, kjer so nemški nacistični okupatorji pred 80 leti zbrali odrasle moške vaščane, da bi jih odgnali na prisilno delo v Nemčijo, so včeraj slovesno odkrili tablo njim v spomin. To so postavili v Križu, pred nekdanjo gostilno pri Nacjotu, saj so v operaciji Bober, v kateri so deportirali več kot šeststo moških iz občine Devin - Nabrežina, Jamelj, Križa in Zgonika, saj je bilo med njimi daleč največ ravno Križanov.

Velike zasluge za to, da je operacija Bober ostala v zgodovinskem spominu, nosi Ivan Vogrič, ki je leta 2019 pri pokrajinskem vodstvu organizacije VZPI - ANPI izdal knjigo o tem. »Iz Križa so v operaciji izgnali kar 150 moških, kar je daleč največ kot v ostalih osemnajstih kraških vaseh,« je pojasnil zgodovinar. Izgnali so jih, da ti ne bi postali partizani in ker so potrebovali poceni delovno silo.

Za tiste, ki so svoje življenje izgubili v lagerjih in koncentracijskih taboriščih, se zadnjih nekaj let postavlja spotikavce, zdaj bodo svoje obeležje dobili tudi tisti, ki so bili izgnani z operacijo Bober. Pri tem je pomembno pričevanje Frančka Sedmaka, ki v svojih zapisih opisuje dolgo pot (dve noči in en dan) ter delo v Nemčiji od jutra do večera, po poti na delo pa so gledali obešence na robu ceste. Večina izgnancev se je sicer po vojni vrnila. Nikoli več pa se ni vrnil Viktor Košuta. »Imamo dolžnost, da ohranimo spomin nanj in na vse, ki so jih prisilno izgnali,« je svojo misel zaključil Vogrič.

