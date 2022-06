Poklon Pahorju na Trgu Oberdan

Odbor za mir, sožitje in solidarnost Danilo Dolci ter Italijanska ustanova za spoznavanje slovenskega jezika in kulture prirejata jutri, v ponedeljek, od 13. ure dalje na Trgu Oberdan javni poklon spominu na nedavno preminulega pisatelja Borisa Pahorja. Dogodek bo sredi trga, v bližini spomenika zaročencema kiparja Marcella Mascherinija, ki je posvečen spominu na mladega študenta Pina Robustija, ki so ga nacifašisti aretirali ravno na Trgu Oberdan, kjer je čakal na zaročenko, zatem pa usmrtili v Rižarni le mesec dni pred osvoboditvijo. Trg Oberdan je neločljivo povezan tudi z življenjsko zgodbo Borisa Pahorja, ki je temu trgu posvetil tudi knjigo. Tu bo tako jutri možno se pokloniti spominu na pisatelja s cvetom in vpisom v »častno knjigo občanov«. To v prepričanju, da bi bilo pokojnemu pisatelju všeč videti, da se ga spominjajo na tem trgu, ki je tako povezan ne samo z njegovo zgodbo, ampak tudi z zgodbo celotnega mesta, so zapisali organizatorji, ki tudi razmišljajo o tem, da bi na Trgu Oberdan v povezavi z zgodbama Robustija in Pahorja v prihodnosti zaživel park ljubezni.