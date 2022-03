Pokrajinski kongres SKGZ ni podprl predsednika

Pokrajinski kongres Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), ki je v torek zvečer potekal v openskem Prosvetnem domu, je postregel z nepričakovanim razpletom. Igorja Tomasetiga, edinega kandidata za predsednika, ki je to funkcijo že opravljal v zadnjem triletju, večina delegatov ni podprla. Prejel je 20 glasov, proti njegovi kandidaturi je glasovalo 26 oseb, 9 pa je bilo praznih glasovnic. »Obžalujem, da se med razpravo nihče od tistih, ki so kasneje glasovali proti meni, ni oglasil: nihče ni izrekel kritik na račun mojega dosedanjega delovanja ali predlagal protikandidata,« je potek kongresa komentiral Tomasetig. Na vprašanje, kako si razlaga tak razplet glasovanja, pa odgovoril, da je bilo tokratno predkongresno obdobje zelo posebno. »V zadnjih mesecih se veliko govori in piše o nepremičninah – o družbi Dom, selitvi NŠK, Stadionu 1. maj, to pa, tako se mi zdi, mnogim povzroča slabo kri. Na moj račun se je širilo tudi kar nekaj neresnic, na primer, da ne nameravam kandidirati. To potrditev sem pred nekaj tedni dobil tudi od svojega potencialnega protikandidata, Petra Sternija, kateremu se zahvaljujem za korektnost: ko je od mene slišal, da ponovno kandidiram, ni želel v dvoboj. Kot so mi potrdili nekateri delegati, so se lažne novice širile vse do dneva kongresa.«

Ravno nova Tomasetigova zadolžitev v družbi Dom, kjer je pred nekaj dnevi prevzel predsedniško mesto, bi lahko bil eden od glavnih razlogov za nezadovoljstvo nekaterih delegatov. »Predsednik nadzornega odbora SKGZ Boris Mihalič je med razpravo opozoril na morebitno neskladnost obeh funkcij. Ko sem se odločil za ponovno kandidaturo, sicer nisem pričakoval, da bom dobil zadolžitev v družbi Dom – ukrepati je bilo treba v kratkem času, zanjo se ni nihče porival,« je odločitev, da vstopi v Dom, povzel Tomasetig.

Mihalič je opozoril, da je predsedovanje družbi, ki upravlja z nepremičninami, lahko rizično, predsednik mora zanjo odgovarjati, kar bi lahko v prihodnje oškodovalo SKGZ. Spomnil je na precedens: ko je bila Maja Humar izvoljena za goriško predsednico SKGZ, je odstopila z mesta predsednice Sklada Trinko, zaželeno bi bilo, da isto stori tudi Marino Marsič, ki je bil v ponedeljek izvoljen za goriškega predsednika, predseduje pa tudi Tržaški matici.

»Kot športnik sprejemam dostojanstveno poraz,« pravi Tomasetig. »Glasovanje je bilo demokratično, večina pač zmaga. V roku 90 dni bo sklican nov kongres.«