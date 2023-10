Polemika o domovini še zlasti v Sloveniji

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar se je pred dogodkom v Narodnem domu srečala z dijaki višjih srednjih šol. Ena od dijakinj je v pogovoru z njo poudarila, da manjšina ne more brez domovine, slovensko predsednico pa vprašala, ali se ji zdi, da matični Slovenci dovolj dobro poznajo in upoštevajo svoje zamejce. »Vaša domovina je Italija. Vi prispevate k razvoju, sožitju in kulturi Italije. Tega ne pozabite,« je odgovorila Pirc Musar.

S tem odgovorom je sprožila polemiko, in sicer predvsem v Sloveniji. V njenem uradu so za STA včeraj pojasnili, da je predsednica imela v mislih, da so pripadniki slovenske manjšine državljani Italije. »Domovina je seveda širši pojem,« so dodali. »Italija je torej država, kjer živijo, plačujejo davke ipd. In Italija je tista, ki jim mora tudi zagotavljati manjšinske pravice,« so pojasnili v uradu predsednice republike. Dodali so, da je predsednica v javnih nastopih in intervjujih večkrat povedala, da so Slovenci iz zamejstev soustvarjalci slovenske kulture in narodne identitete.

»Za nas je domovina samo republika Slovenija,« je za portal N1 poudaril predsednik SSO Walter Bandelj. »Naš dom je bolj Ljubljana kot pa Rim,« je še dejal. Predsednica SKGZ Ksenija Dobrila pa je ocenila, da se je Pirc Musar morda v odgovoru zmotila in je imela v mislih državo namesto domovine. »Kulturno in jezikovno smo del slovenskega naroda. Naša država seveda je Italija, nenazadnje živimo v skladu z njenimi pravili. Imamo tudi italijansko državljanstvo, vendar je domovina druga stvar,« je povedala za spletni portal.

Na predsedničine besede so se včeraj odzvali tudi v stranki Socialni demokrati, ki so zapisali, da so Slovenci v zamejstvu »enakovreden, cenjen in spoštovan del enotnega slovenskega naroda, vaša domovina je Slovenija«. Poslanec Levice Matej T. Vatovec pa je dejal, da je »domovina verjetno res abstrakten pojem, definitivno pa ni to nujno država, v kateri bivaš in plačuješ davke.«