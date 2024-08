Poleti še vedno kraljujejo kriminalke

Tržačani radi berejo in kupujejo knjige, tako po spletu kot tudi v knjigarnah. Trst se je namreč znašel na desetem mestu Amazonove lestvice krajev, kjer se največ bere. Obenem je podjetje ugotavljalo, katere knjige so bile najbolj priljubljene v zadnjem letu (od julija 2023 do junija 2024), kar pa se nekoliko razlikuje od tega, po čemer sprašujejo kupci v tržaških knjigarnah.

Da bi preverili, po katerih knjigah segajo knjižni navdušenci poleti, smo obiskali Librarno na Opčinah ter Tržaško knjižno središče in knjigarno Lovat v Trstu. V vseh treh je bil odgovor enoznačen: kriminalke. V obeh slovenskih knjigarnah prednjači Tadej Golob. »Poleg kriminalk so tu še resnične zgodbe in romansirane avtobiografije in zgodovinske knjige,« je pojasnila upraviteljica Librarne Urška Vidoni. V slovenščini je bila zelo uspešna nova izdaje Rebulovega Senčnega plesa, v italijanščini pa kriminalka Un animale selvaggio Joëla Dickerja ter roman Donatelle di Pietrantonio L’età fragile, ki je prejel nagrado strega.

V Tržaškem knjižnem središču, kjer prodajajo v glavnem slovenske knjige in nekaj italijanske prevode ali tiste, ki so povezane s Trstom, je Jana Kalc med najbolj prodajanimi naštela Moj Trst Bogomile Kravos, Alma Federice Manzon in Pričakovanja Anje Mugerli, za katero je avtorica prejela nagrado kresnik. Popularen je tudi italijanski prevod kriminalke Medsočje (Il tiglio spezzato) Mirta Komela.

TikTok za mlade bralce

Splet je odgovoren tudi za popularnost knjig med mladimi bralci. »V zadnjih letih je zaradi fenomena na TikToku veliko mladih začelo brati. Zato prodajamo tudi knjige, ki so namenjene njim,« je pojasnil Tommaso Lovat iz istoimenske knjigarne. Med temi je Come uccidono le brave ragazze Holly Jackson, La fabbricante di lacrime Erin Doom ... Po knjigah, ki so popularne na TikToku, občasno sprašujejo tudi mladi v Tržaškem knjižnem središču, nekatere od teh so prevedene v slovenščino in jim jih zato lahko ponudijo. »Zdi se mi hvalevredno, da si želijo brati v slovenščini,« je izpostavila Kalc.