Poletni center Pikapolonica praznoval 25 let

Športni center Zarja se je v petek spremenil v pravi zabaviščni park za otroke in starše, ki ga je ob 25-letnici poletnega središča Pikapolonica postavil Študijski center Melanie Klein. Ob praznovanju so organizatorji namreč želeli ponuditi družinam možnost skupnega doživljanja zabavnih trenutkov, ki jih običajno doživljajo obiskovalci poletnega centra. Ta je sicer nastal na pobude Francesce Simoni in drugih treh izvedenk na področju vzgoje otrok: »Od samega začetka smo želele ponuditi drugačno storitev, posvečeno le omejenemu številu otrok, –prvo leto jih je bilo sedem, – center, ki ne bi bil le kraj, kjer se zagotovi varstvo otroka, ampak popolna storitev s številnejšim kadrom.« Začetna zamisel je v četrt stoletja krepko prerasla vsa pričakovanja.

»Za nas je značilna raznolikost ponudbe,« je pojasnil koordinator osebja Gabrijel Milič, »saj vsak teden razvijemo drugo temo. V preteklem tednu smo na primer pozabavali otroke z vsebinami iz znanega niza romanov Harry Potter. Prisegamo namreč na zabavo in seveda na varnost.« Praznovanja so v petek popestrili še s številnimi igrami. Na nogometnem igrišču so se lahko malčki in starši preizkusili v metanju »kamna modrosti«. V sodelovanju z Družinskim gledališčem Kolenc iz Vač so na prostem lovili Magične živali iz Bradavičke, s Harryjem in Hermiono pa zlobne like. Vadili so med tednom pridobljene čarovniške veščine in imeli poskrbljeno tudi za pod zob.