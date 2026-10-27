Poletni niz prireditev privabil več kot 125 tisoč obiskovalcev

Poletna prireditev Trieste Estate je tudi letos razprla kulturo po vsem mestu in na ulice, trge, v parke ter muzeje privabila več kot 125 tisoč obiskovalcev. Med 4. junijem in 31. avgustom so pod okriljem Občine Trst pripravili 437 dogodkov na 57 prizoriščih, skupno pa našteli 125.697 obiskovalcev.

Letošnji program je zajemal glasbo, gledališče, ples, filmske projekcije in druge kulturne vsebine. Občina Trst je z njim želela kulturo približati različnim mestnim četrtim, oživiti javne prostore in okrepiti povezanost med mestom, njegovimi prebivalci ter obiskovalci, je včeraj povedal župan Roberto Dipiazza, ki je po smrti prijatelja in kolege prevzel kulturni resor. Prireditev je po navedbah organizatorjev postala več kot le niz posameznih dogodkov, saj povezuje kulturne ustanove, društva in različne mestne prostore. Med prireditelji je bila na primer tudi Zveza slovenskih kulturnih društev, ki je priredila koncert Border folk na Verdijevem trgu, na katerem so nastopili Blue Kras, Anakrousis in The Authentics.

V okviru Trieste Estate so pripravili 184 predstav, ki so pritegnile 96.336 gledalcev. Med njimi je bilo 76.236 obiskovalcev brezplačnih dogodkov, 49.461 pa je vstopnice kupilo za plačljive vsebine. Za letni kino so prodali nekaj več kot 13.000 vstopnic. Med prizorišči je največ obiskovalcev pritegnil Verdijev trg, kjer se je na 38 dogodkih zbralo 32.855 ljudi. Sledil je park Muzeja Sartorio, ki je s 97 dogodki privabil 19.424 obiskovalcev. Na Gradu sv. Justa so pripravili 14 prireditev, ki si jih je ogledalo 13.189 ljudi.

Med odmevnejšimi dogodki je bil program na Velikem trgu, kjer se je za koncert skupine Gorillaz zbralo približno 16.000 ljudi. Pozornost je pritegnil tudi koncert s skupino Eiffel 65, ki se ga je kljub dežju udeležilo okoli 5000 obiskovalcev. Muzej J. J. Winkelmann je gostil 30 prireditev. Za izvedbo programa je občina namenila 1,2 milijona evrov, od tega 550.000 evrov iz prihodkov turistične takse. Pomemben del projekta je bila tudi promocija: od maja do avgusta so na uradnem spletnem mestu zabeležili 19.397 edinstvenih obiskovalcev in 48.933 ogledov strani, objave na družbenih omrežjih pa so dosegle več kot 100.000 ogledov. V času prireditve so za deželne in nacionalne medije pripravili tudi 280 sporočil za javnost in drugih vsebin.