Na poti v šolo se bodo učili slovenskih besed

Po proseških in kontovelskih kotičkih in ulicah, na poti, ki jo vsakodnevno opravljajo otroci, da pridejo do šole, je po novem postavljenih 31 tabel s slovenskimi besedami. Gre za projekt, poimenovan Slovenščina na ulici, ki ga je zasnovalo Slovensko dramsko društvo Jaka Štoka Prosek - Kontovel v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom (Slori) in s finančno podporo Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

»Zavedali smo se, da je včasih tudi besedišče naših otrok, ki obiskujejo slovensko šolo, skromno. Projekt je nastal torej iz želje, da bi mi sami nadgradili znanje slovenščine,« je povedala Veronika Sossa, ki si je projekt zamislila v okviru domačega društva Jaka Štoka. Enostavne besede spremljajo otroke na poti v šolo ali vrtec, v trgovino, v Kulturni dom in v Soščevo hišo oziroma preprosto vse, ki se sprehajajo po Proseku in Kontovelu. »Prepričani smo namreč, da če vsak dan prebereš slovensko besedo oziroma stavek ali poved, se jo naučiš. Projekt smo imenovali slovenščina na ulici, v bistvu pa je to manjši tečaj slovenščine na prostem,« je ugotavljala.

Med besedami na ulicah najdemo na primer knjigobežnico, ob njej pa tudi koristno možnost izmenjave knjig, pri šoli mimoidoče nagovorijo učilnica na prostem, dvoriščna vrata, prehod za pešce in pločnik, nedaleč stran je ekološki otok, pri lekarni pa preberemo glagol naročiti se. Besede naj bi se v času tudi spreminjale, da bi jih lahko bralci usvojili čim več.

Ko je šolski zvonec danes naznanil začetek pouka, so na dvorišču pred osnovno šolo Avgusta Černigoja na Proseku slovesno odkrili tablo. Predstavnici društva (Sossa in Barbara Ferluga) ter Slorija (Gomisel) so predstavile projekt, zapel je osnovnošolski zbor. Na odprtju se bili prisotni tako osnovnošolci vaške slovenske šole kot tudi italijanske (obe ravnateljici sta namreč podprli projekt) ter razred prvostopenjske srednje šole Frana Levstika s Proseka, starši in vaščani.