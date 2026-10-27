Slovenska veleposlanica Melita Gabrič obiskala Primorski dnevnik

Slovenska veleposlanica v Rimu Melita Gabrič se je danes mudila na obisku v Trstu. Za prvi obisk je Gabrič po uradnem začetku mandata izbrala Trst in Gorico, kjer bo jutri med drugim spoznavala tamkajšnje slovenske ustanove in organizacije. V Trstu je obiskala tudi uredništvo Primorskega dnevnika. Sestala se je s predsednikom zadruge Primorski dnevnik Igorjem Kocijančičem, predsednikom DZP-PRAE Aleksandrom Korenom in prokuristom Štefanom Semnom.

Obisk se je nadaljeval z ogledom uredniških prostorov, kjer je diplomatka spoznala novinarsko ekipo in se seznanila z vsakodnevnim delovnim procesom. Pred tem se je srečala s tržaškim prefektom Giuseppejem Petronzijem in tržaškim županom Robertom Dipiazzo.

Že v ponedeljek se je veleposlanica, ki jo je spremljal tržaški generalni konzul Tomaž Kunstelj, srečala s predsednico SKGZ Nives Cossutta, predsednikom SSO Walterjem Bandljem, deželnim svetnikom Markom Pisanijem (SSk), predsednikom stranke Slovenska skupnost Damijanom Terpinom ter deželno koordinatorko Slovenske komponente Demokratske stranke Valentino Repini. Senatorka Tatjana Rojc (DS) se srečanja zaradi drugih obveznosti ni mogla udeležiti.