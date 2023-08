Poletni pust se bo drevi slovesno zaključil

Z izbiro botre prihodnjega zimskega pusta, se bo danes slovesno zaključil poletni pust, ki je Milje v preteklih dneh preplavil z radoživostjo. Obiskovalcev je bilo v teh dneh veliko, kakor tudi turistov, ki prisegajo na naše konce..

Nedvomno je bila prijetno sončna nedelja posrečena, saj je ob zatonu na mirnem morju zaživelo tekmovanje Vogadamata, na katerem se je letos pomerilo enajst posadk, med katerimi je naposled slavila La Bora z barčico poimenovano La barchetta de carta, drugi so bili Mandrioi z barčico Barbie Škoč, tretje pa »mulone« skupine Lampo. Na nabrežju oz. po skalah se je zbralo več sto radovednežev in navijačev, ki so glasno bodrili svoje favorite. Daleč največ pa so uživali nastopajoči v svojih pisanih plovilih.

Kdor se še ni udeležil miljskega poletnega pusta, lahko to stori samo še danes. Na Trgu Caliterna ob vhodu v mesto bodo obiskovalce od 18.30 pričakale stojnice s hrano in pijačo, pri katerih vam bodo postregli člani osmih domačih pustnih skupin.

Drevi bodo ob 20. uri nagrajeni zmagovalci fotografskega natečaja, pustnega teka in tekmovanja Vogadamata. Od 21. ure dalje pa se bo na plesišču mogoče zavrteti ob zvokih zasedbe The Jojomatics, ki bo časovni stroj zavrtela v preteklost in občinstvo popeljala v leto 1968, ko so Beatlesi peli znano Let it Be, po kateri nosi miljski glasbeni dogodek tudi naslov.

Po glasbenem pustnem intermezzu bomo ob 23. uri izvedeli za ime nove botre. Do 27. avgusta bo ob sobotah in nedeljah med 10. in 12. uro na ogled razstava pusta na sedežu združenj pustnih skupin (Ul. Roma 20).