Poletni zamaški, pločevina in redarji

Varnost, promet in pomanjkanje ustreznih lokalnih policistov so bili ob nepogrešljivi obnovi nabrežinskega placa tema, ki so jo devinsko-nabrežinski svetniki, odborniki in župan dolgo obravnavali na včerajšnjem zasedanju občinskega sveta.

Kakor smo že poročali, je sredi avgusta prometni zamašek, ki je nekaj ur ohromil premikanje zlasti v Sesljanu, močno presunil opozicijske svetnike, ki so drug za drugim zahtevali od pristojnega odbornika Lorenza Celica in župana Igorja Gabrovca ustrezne odgovore za nastalo situacijo. Stefano Battista (Lista Pallotta) je želel vedeti, ali nameravajo na občini zaposliti nove redarje, glede na kolaps, ki ga je območje med Naseljem sv. Mavra in Štivanom doživelo zlasti 19. avgusta, Massimo Romita (Alleanza per Duino Aurisina) pa je za nameček opozoril še na divje parkiranje pri kopališču Ginestre in v Ribiškem naselju ter na pomanjkanje ustreznih parkirišč v Vižovljah ob večjih nogometnih tekmah in dogodkih.

Odbornik Lorenzo Celic je uvodoma prebral zapis poveljnika lokalne policije, ki je ugotavljal, da prometni zamašek nikakor ni lokalni problem, pač pa širše državni in naddržavni. Kako ukrepati? Že več let se ob vikendih v poletnih mesecih lokalna policija odloča, da izklopi semafor na križišču pri Devinu, saj bi se drugače ustvarile kolone vozil. Ravno tako se potnike iz Slovenije usmerja proti Novi Gorici. Odbornik je potrdil, da gre krivca iskati v pomanjkljivi cestninski postaji pri Moščenicah, ki ne uspe pravočasno »prebaviti« tolikšne gneče turistične pločevine. Glede zaposlovanja novih redarjev, pa je potrdil to željo, saj tudi zakon predvideva vsaj enega redarja na 1000 prebivalcev – devinsko-nabrežinska občina bi potemtakem potrebovala osem lokalnih policistov. Kandidatov pa ni najti na nobeni lestvici: na goriškem razpisu so se uvrstili le trije, ki so jih kaj hitro zaposlili, ravno tako so zmanjkali na lestvicah v Trstu in Miljah, na Občini Zgonik pa se naposled niso odločili za razpis. »Očitno ni več zanimanja za ta poklic. Ljudi pa potrebujemo, zato ne izključujem, da se bomo najbrž odločili za razpis.«

