Poletno razvajanje ob dobri hrani in sveži vitovski

Da ne bomo samo tarnali nad gorjem in težavami, ki so jih povzročile izredne razmere zaradi novega koronavirusa, veliko raje beležimo svetle plati tega neobičajnega obdobja. Marsikaj se je naposled tudi dobrega rodilo v tem času – festival Okusi Krasa srečajo Vitovsko in morje, na primer, ki želi biti izraz povezanosti, sodelovanja in odličnosti našega ozemlja. Naslov festivala marsikaj že pove, saj namiguje na dve pomembni prireditvi na našem koncu – kulinarične Okusi Krasa in vinske Vitovska in morje, ki so jo letos odpovedali.

Krstno izvedbo dogodka so člani Slovenskega deželnega gospodarskega združenja in Društva vinogradnikov Kras predstavili v openski gostilni Valeria 1904, ki jo upravlja kuharski mojster Tom Oberdan. Festivalsko dogajanje bo zaznamovalo devet tematskih kulinarično-vinskih večerov, ki se bodo zvrstili od julija do septembra. Svoje odličnosti bo ponudilo 10 restavracij, medtem ko bo žlahtno kapljico belega vina – vitovske ponudilo 20 vinogradnikov s Krasa in Brega. Kraljica vsakega večera bo kajpak vitovska, ki jo bodo gostinci skušali še dodatno ovrednotiti s sezonskimi dobrotami kraške kulinarične tradicije. Večeri bodo seveda priložnost za uživanje ob mizi, pa tudi za spoznanje proizvajalcev ponujenih vin, za pogovor o tem, kako vsaka vitovska nastaja in kako naposled najde mesto na naših mizah.

Koledar večerov, informacije in kontakti so na voljo na spletni strani www.okusikrasa.net.