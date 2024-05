Policija aretirala moškega zaradi dveh tatvin

Policija je aretirala 42-letnega kosovskega državljana s stalnim prebivališčem v Trstu zaradi tatvine v oteževalnih okoliščinah in prikrivanja ukradenega blaga.

Policijska patrulja je 9. maja posegla v Ulici Scussa, kjer je 29-letni srbski državljan lovil kosovskega državljana, ker mu je ta kradel iz kombija, parkiranega na ulici. Žrtev je zato poklicala na pomoč in policistom podala podroben opis tatu. Tega je policija ustavila na Trgu Volontari Giuliani, kjer so ga preiskali in našli denar, ki ga je ukradel, 370 evrov 250 srbskih dinarjev.

V žepu so mu našli še mobitel Iphone 6S in dokumenti druge osebe ter ugotovili, da je to blago ukradel dan prej v Ulici Donatello. Del ukradenega blaga so vrnili žrtvi, drugo pa zasegli. 42-letnika je policija aretirala.