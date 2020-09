Policija aretirala tihotapca migrantov

Tržaška policija je v noči na soboto zaradi podpiranja ilegalnega priseljevanja in upiranja javni osebi aretirala 39-letnega ukrajinskega državljana, ki je v svojem avtomobilu prevažal štiri migrante. Moški je vozil po avtocesti, ko je v bližini počivališča Devin sever naletel na policijsko patruljo, ob pogledu na katero je obrnil smer, zavozil na avtocestni priključek v nasprotni smeri vožnje in prišel zopet na avtocesto, kjer je začel bežati proti Benetkam. Policisti so se seveda podali za njim in ga končno ustavili pri izhodu za Tržič in Gorico, ki se že nahaja na ozemlju Občine Doberdob. Kot so ugotovili, so bili v avtu poleg ukrajinskega voznika še štirje migranti: trije so zbežali, s tem da so preskočili ograjo ob robu avtoceste, četrtega pa so našli v avtu, bil je mladoleten. Njega so izročili v varstvo sprejemni ustanovi v Trstu, avto so zasegli, 39-letnega Ukrajinca pa aretirali in prepeljali v goriški zapor na voljo tamkajšnjemu tožilstvu.