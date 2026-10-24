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Preiskava protimafijskega tožilstva tudi na Občini Devin - Nabrežina

Pod drobnogledom preiskovalcev se je znašla koncesija za kopališče Castelreggio družbi Disa Parking Solutions iz okolice Neaplja, poroča dnevnik Il Piccolo

Spletno uredništvo |
Sesljan |
24. okt. 2026 | 11:11
    Preiskava protimafijskega tožilstva tudi na Občini Devin - Nabrežina
    Kopališče Castelreggio v Sesljanskem zalivu( ARHIV )
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Tržaško protimafijsko tožilstvo pod vodstvom tožilca Federica Frezze je uvedlo preiskavo zoper četverico oseb, vezanih na družbo Disa Parking Solutions - koncesionarja, ki je zadnji dve sezoni upravljal sesljansko kopališče Castelreggio - in zaposleno na Občini Devin - Nabrežina, poroča dnevnik Il Piccolo.

Presikava zadeva bodisi davčne nepravilnosti upraviteljev družbe Disa Parking Solutions, kot morebitno korupcijo pri sklenitvi koncesije. Tožilstvo sumi namreč, da sta dejanska upravitelja podjetja oče in sin - prvi naj bi davčni upravi dolgoval skoraj milijon evrov neizplačanih dajatev - , ki pa sta kot poslovodji vpisala dve drugi osebi. Podjetje pa naj bi nato mesečno izplačevalo zneske dejanskima upraviteljema, poroča Il Piccolo.

Glede uslužbenke, ki je na Občini Devin - Nabrežina pristojna za javna naročila, pa sumijo tožilci, da je od upraviteljev podjetja prejela materialne usluge za zasebne informacije o razpisu, po katerem je bil izbran koncesionar. Zato so preiskovalci med drugim opravili preiskavo v občinskih uradih. Odvetnik uslužbenke v imenu preiskovanke zavrača vse sume.

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