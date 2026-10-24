Razstava akvarelov slikarke, psihologinje in pekovke

V Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice je do 3. decembra na ogled razstava slik sovodenjske ustvarjalke Janine Cotič. Stene prostorov v pritličju Narodnega doma v Ulici Filzi krasijo njeni izvirni in realistični akvareli, na katerih zaživijo ženske in otroške figure ter zlasti roke. Njene stvaritve niso zgolj vizualni prikazi, temveč poglobljene refleksije psiholoških stanj posameznih likov. Posebej jo navdušujeta portret in akt, ki ju upodablja v tehniki grafita in z nežnimi akvarelnimi toni.

Po izobrazbi je Janina Cotič psihologinja, po poklicu pa pekovka, ki se v prostem času z veliko strastjo posveča likovnemu izražanju. Kot je povedala na odprtju razstave, goji ljubezen do risanja in slikanja že od mladih nog. Med študijem je svoje znanje izpopolnila na Likovni akademiji v Benetkah in z obiskovanjem triletnega tečaja Scuola libera del nudo. Tam se je pod mentorstvom profesorjev Roberta Da Lozza, Alfreda Tiganija in Goričana Davida Marinotta posvečala ravno risanju akta.

S slikanjem se sicer ukvarja ljubiteljsko, vendar je med drugim ilustrirala delo Katje Ferletič Stare jedi v novih loncih (Goriška Mohorjeva, 2020) in Otroške in mladinske pesmi: z glasbeno spremljavo (2019). Navdih za ustvarjanje črpa iz resničnega sveta. Na stenah lahko opazimo motive gnetenja testa - vsakodnevnega opravila v pekarni, pa tudi roke, ki držijo hlebček: njene in očetove, po katerem je prevzela vodenje družinske pekarne v Sovodnjah.