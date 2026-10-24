Iščejo dogovor o kandidatu brez primarnih volitev, na mizi tri imena

Levosredinska koalicija Skupna prihodnost ima sladke skrbi: za župansko kandidaturo se ponujajo kar tri imena, Francesco Russo, Mitja Gialuz in Riccardo Laterza. O njihovi pripravljenosti so pokrajinski sekretarji koalicije, v kateri so Demokratska stranka, Gibanje 5 zvezd, Zdaj Trst, Slovenska skupnost, Punto Franco, Stranka komunistične prenove in Zeleni-Levica, govorili na četrtkovem sestanku, ki je potekal za zaprtimi vrati, vendar večjih odločitev ni prinesel. Vse oči so namreč uprte v Demokratsko stranko (DS), katere vodstvo naj bi se po neuradnih informacijah sestalo v torek. Obravnavalo bo dokument skupine izkušenih ljudi, ki so v zadnjih tednih preverjali, kdo med Russom in Gialuzom uživa več podpore tako znotraj stranke kot v civilni družbi.

Gialuzova javna napoved pred dnevi, da je pripravljen kandidirati za tržaškega župana, sicer ni bila presenečenje, je pa v razpravo vnesla novo uradno ime. Doslej sta bila v ospredju le Russo (DS) in Laterza (Zdaj Trst). Zdaj se mora koalicija dogovoriti, kako izbrati skupnega predstavnika, ne da bi pri tem ogrozila enotnost. Vse več namigov je, da primarnih volitev ne bo, temveč bodo partnerji poskušali doseči soglasje. »V četrtek smo se pogovarjali o treh kandidatih, ki so izrazili pripravljenost za kandidaturo. Vsi smo zato, da ne gremo na primarne volitve, temveč da koalicija izbere pravega kandidata,« je pojasnil Matia Premolin, pokrajinski sekretar stranke Slovenska skupnost, ki je sodeloval na srečanju. Končna odločitev bo po njegovih besedah odvisna od pogovorov, ki bodo sledili v prihodnjih tednih.

Kaj o dogajanju menijo slovenski mestni svetniki? Štefan Čok (DS) je poudaril, da mora koalicija predvsem pokazati, da sodeluje in Trstu ponuja alternativo sedanji oblasti. »Russo in Gialuz sta odlični imeni in oba sta sposobna ponuditi alternativo. Od tistega, ki bo na koncu izbran, pričakujem, da bo vidno podprl drugega in si prizadeval za njegov zmago. Tako bi mestu pokazali, da predstavljamo drugačno politiko,« je dejal. Ob tem je dodal, da je pomembno, da izbrani ne bo ostal zapisan zgolj kot županski kandidat levosredinske koalicije, temveč kot njen župan.

Drugače meni neodvisni občinski svetnik Stefano Ukmar, član svetniške skupine DS, ki v primarnih volitvah vidi najbolj demokratičen način za razrešitev vprašanja kandidature. Ob tem opozarja, da si je DS sedanji položaj deloma ustvarila sama. Na začetku mandata aktualne mestne uprave je namreč pokrajinska skupščina DS izglasovala izjemo od statuta, s katero je Russu omogočila hkratno opravljanje funkcije deželnega in občinskega svetnika, čeprav statut stranke tega ne dopušča.