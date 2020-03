Policist: »To ni čas za tek!«

Naš fotograf je v Trstu v videoposnetek ujel pogovor med policistom in mladim dekletom, ki se je odpravilo na tek po mestu. Policist je jasno povedal, da je to v času epidemije koronavirusa in strogih ukrepov italijanske vlade narobe. Prvič, ker smo pred virusom načeloma varni samo doma. Drugič, ker kdorkoli teče, kolesari ali se z avtomobilom oz. motornim kolesom vozi naokrog, v primeru nesreče potrebuje zdravniško pomoč. V bolnišnicah so zeli zaposleni s koronavirusom, dodatnega dela pa gotovo ne potrebujejo. V sredo so denimo rešilec poslali na območje Volnika, kjer se je ponesrečil kolesar.

Za vse skupaj naj velja pravilo, da se v času koronavirusa premikamo le, ko je to nujno. Sicer tvegamo tudi kazensko ovadbo zaradi neupoštevanja navodil oblasti.