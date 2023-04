Policisti lani aretirali 255 oseb

Italijanska policija je danes praznovala 171. obletnico ustanovitve. Po vsej državi so potekale prireditve, med drugim tudi v opernem gledališču Verdi v Trstu, kjer je policiste in nekaj razredov višjih srednjih šol nagovoril tržaški kvestor Pietro Ostuni. Navezal se je na slogan policije »Esserci sempre« (vedno biti zraven). Prepričan je namreč, da ta vsebuje temeljno sporočilo policije, ki deluje za tistega, ki jo potrebuje.

Ostuni se je zahvalil vsem oddelkom policije, ki vsakodnevno skrbijo za red in mir. V lanskem letu so v nasprotju z letom 2021 zabeležili več kaznivih dejanj zoper premoženje, a vsekakor manj kot v predpandemskem času. Zabeležili so tudi večje število aretacij in ovadb na prostosti.

Iz policije so sporočili, da so med aprilom 2022 in marcem letos na Tržaškem aretirali 255 ljudi, 13.123 pa so jih ovadili na prostosti. 426-krat so ukrepali za javni red. Pri tem je bilo 228 dogodkov povezanih z migracijami in pandemijo, 198 pa s športom, politiko in sindikati. Izdali so 9474 dovoljenj za bivanje, izgnali pa 710 tujih državljanov.