Policisti novinarko neutemeljeno »povabili«, naj odide

»Pridite na predstavitev in presodite,« je tržaški novinar Fausto Biloslavo zapisal v vabilu na sobotno predstavitev knjige Franca Nerozzija z naslovom Nascosti tra le foglie, ki jo spremlja razstava s fotografijami Alberta Palladina in Filippa Castaldinija. In tako je publicistka Claudia Cernigoi tudi storila. Obiskala je občinsko dvorano Bazlen v Palači Gopčević, ki jo je občina dodelila v uporabo organizatorjem predstavitve knjige in razstave, za katero velja navesti, da so bili trije akterji dogodka, že omenjeni Franco Nerozzi, Alberto Palladino in Filippo Castaldini v preteklosti obsojeni– prvi zaradi vmešavanja v državni udar na Komorih, ostala dva pa zaradi povzročitve telesnih poškodb tretjim osebam (vsi trije se gibljejo v miljeju skrajnega desničarstva). Kljub temu je Občina Trst predstavitvi knjigenamenila finančni prispevek in dala na razpolago dvorano.

»Usedla sem se, minilo je nekaj minut in pred mano so se pojavile štiri osebe, ki so me pozdravile, rekoč: "Smo s policijskega oddelka Digos",« je Claudia Cernigoi, raziskovalka zgodovine in pozorna opazovalka revizionističnih in neofašističnih teženj, na svojem Facebook profilu opisala dogajanje na predstavitvi. Policisti naj bi jo začeli »prijazno« nagovarjati k temu, naj zapusti dvorano. »Ni govora, sem odgovorila, moja pravica je, da ostanem tu in prisluhnem predstavitvi,oni pa so odvrnili, da so jim organizatorji povedali, da sem persona non grata,« zaradi česar naj ne bi smela ostati na dogodku.

Na nezaslišanost dogodka je opozoril novinarski sindikat Assostampa Fvg.