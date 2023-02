Policisti ustavili tatova v šoli Svevo

V noči na 4. februar je policija v Ulici Trissino aretirala 30-letnega italijanskega državljana in 25-letnega argentinskega državljana s stalnim prebivališčem v Trstu.

S klicem na številko 112 so bili policisti opozorjeni glede tatvine, do katere je prišlo v ravnateljstvu šole Italo Svevo na Čarboli. Opazili so, da sta bili dve okni razbiti in slišali so zvoke, ki so prihajali iz notranjosti, zato so vstopili v stavbo. Ko sta nepridiprava opazila policiste, sta skušala zbežati. Ti so ugotovili, da sta moška ukradla monitor za računalnik, ki pa sta ga med begom uničila. Policisti so ju odvedli v zapor, kjer bosta na razpolago sodnim organom.