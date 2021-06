Pomemben sklep postal grdo politično poglavje

V drugo gre rado, bi se lahko glasil prirejeni ljudski pregovor. Tržaški občinski svet je v noči na torek po neuspelem četrtkovem poskusu le odobril nov podrobni prostorski načrt za mestno jedro, ki bo nadomestil štirideset let star urbanistični dokument arhitekta Luciana Semeranija. Razlogov za slavje je sicer bolj malo, meni levosredinska opozicija, ki odobritev ključnega sklepa desnosredinske občinske uprave ocenjuje kot zelo grdo politično poglavje. Nekaj ur po zasedanju so levosredinski občinski svetniki sklicali spletno tiskovno konferenco, ki so se je udeležili izvoljeni predstavniki Demokratske stranke, Sabrina Morena (Open FVG) in Maria Teresa Bassa Poropat (Občani). Prisotna sta bila oba slovenska svetnika, Valentina Repini (DS) ter Igor Svab (Slovenska skupnost).

Pogrešali so marsikaj, še zdaleč se ni upoštevalo kulturnega potenciala in možnega razvoja mestnega jedra, so našteli. Za glavno prioriteto so se izkazala nova parkirišča, medtem ko so pešci, zelene površine in zaprtje tržaškega središča prometu ostali popolnoma izvzeti. Pomembno temo se je obravnavalo s preveliko površnostjo, so prepričani. Načrt, ki so ga težko pričakovali mnogi prebivalci in prebivalke, je v mestni svet priromal zelo pozno, na koncu mandata. Napeta polemika pa se je povrh zaključila z novo županovo cvetko na račun svetnikov Giovannija Barba in Laure Famulari.