Pomen Basaglievega mišljenja, ne le delovanja

»Hočem v Trst z Basaglio.« Med včerajšnjim spominskim posvetom ob stoletnici rojstva prelomnega psihiatra Franca Basaglie so na oder tržaškega gledališča Miela stopili igralci ansambla Accademia della Follia, »poklicni norci in igralci po poslanstvu«. »Norci« na odru so prenatrpano dvorano spomnili na pomen delovanja Basaglie bolj kot katerikoli nagovor družbenih in zdravstvenih delavcev. Brez Basaglie bi, po vsej verjetnosti, včeraj ne bili na odru Miele. Vsekakor pa bi »norci« pred petimi desetletji morali dlje čakati na izhod iz umobolnic.

Želja po iskanju utopij

»Nismo zbrani tukaj, da bi se spominjali pokojnika. Tukaj smo, da damo njegovim idejam glas,« je popoldan uvedla novinarka Fabiana Martini. Vseskozi je bil govor o gonilnih načelih Basaglie, o njegovem mišljenju in ne le o delovanju.

Uvodoma sta pozdravila predsednik gledališča Miela Enzo D’Antona in odbornik za socialo Občine Trst Massimo Tognolli. Njunima pozdravoma je sledil še nastop tržaškega škofa Enrica Trevisija. Obžaloval je, da se sodobna družba ne osredotoča na nego in skrb za bližnje. V vedno bolj individualistični družbi postajajo odnosi med osebami strogo funkcionalni, ne pa sentimentalni. Kar prinaša s sabo posledice, nenazadnje femicide.

Giovanna Del Giudice, psihiatrinja in predsednica združenja Conferenza Salute Mentale Franco Basaglia ter poklicna sopotnica psihiatra, je poudarila pomen negovanja idej Basaglie, raje kot njegovega lika. Del Giudice je v prvi polovici popoldneva s sogovorniki predstavila novo izdajo knjige Scritti 1953-1980. V njej so zbrani skoraj vsi teksti, ki jih je napisal Basaglia. Velika večina spisov je sicer nastala štiriročno, v sodelovanju z ženo Franco. Vsaj en tekst, ki je bil objavljen pod imenom Franca Basaglie, pa je bil v celoti napisan od žene France.

Z Giovanno Del Giudice so se pogovarjali hči zakoncev Basaglia, Alberta, psihiater Mario Colucci ter nekdanji predsednik tržaške pokrajine Michele Zanetti. Tisti predsednik, kateremu gre zasluga za prihod Basaglie v Trst in tudi za neomajno podporo psihiatru. »Biti moramo pozorni,« je o spoštovanju idej Basaglie v današnjem svetu dejala Del Giudice.