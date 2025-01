Pomoč ločenim staršem in njihovim otrokom

Ločitve in razveze se včasih končajo sporazumno, včasih pa ne. Ko se družina z otroki podre, se prav vsak član znajde v stiski, od katere večkrat ne vidi izhoda. Pomoč lahko poišče pri združenju ločenih mater in očetov Associazione Mamme e Papà Separati AMPS FVG, ki deluje v Trstu od leta 2007.

Nastalo je sicer kot združenje za zaščito ločenih očetov, ko jim je zakonodaja v primeru ločitve težko priznala kakršnokoli pravico in bila bolj naklonjena materam. Očetom so večkrat, tudi brez prave utemeljitve, odvzeli vsakršno pravico do vzgoje svojih otrok, jim onemogočili prosto druženje in jim pripisali vzdrževanje družine. Zdaj se je splošno stanje nekoliko spremenilo in je po besedah članov združenja precej uravnovešeno, čeprav se včasih še najde primer, ko so očetje v slabšem, zlasti finančnem, položaju. »S težavami se soočajo tako očetje kot matere. Pri združenju nudimo pomoč enim in drugim,« je organizacijo predstavila njena tajnica in blagajničarka Anita Froglia. Združenje vabi dvakrat mesečno na srečanja, na katerih sta prisotna psiholog in odvetnik. Vsak, ki potrebuje podporo ali samo nasvet, se lahko srečanj udeleži. »Srečujemo se vsak drugi in četrti četrtek v mesecu. Gre za manjšo skupino, od šest do 12 ljudi. Starši ne iščejo samo pravnih nasvetov. Dragocena je pomoč psihologa, koristno pa je zlasti deljenje svoje izkušnje z drugimi starši, ki doživljajo, ali so doživeli podobno kritično obdobje.«

Na srečanja vabijo kot rečeno vsak drugi in četrti četrtek v mesecu v prostorih društva Artemusica v Ulici Lavatoio 5 ob 20.30. Več informacij nudijo na številki 370 3388545. Pravno in psihološko svetovanje sta na srečanjih brezplačni.