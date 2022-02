Pomoč se ni prekinila

Ko je najbolj potrebno, znajo ljudje stopiti skupaj. In to se je zgodilo tudi v času pandemije novega koronavirusa, ko so se osebe brez dohodkov znašle v dodatnih težavah. Več društev, ki deluje v pod okriljem Slovenske kulturno-gospodarske zveze (Skgz), je zato sklenilo, da bo pomagalo najranljivejšim posameznikom. Pri projektu, ki so ga naslovili Klic v stiski, so sodelovali Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje Krut, Sklad Mitja Čuk, Društvi upokojencev tako iz Trsta kot iz Gorice in Zadružni center za socialno dejavnost. Odločili so se, da bodo v času izrednih zdravstvenih razmer pomagali družinam in posameznikom v stiski, preko denarnih prispevkov pa tudi prijazne besede.

Predsednica Kruta Pierina Furlan je razložila, da so z dejavnostjo začeli leta 2020, ko je vladalo v Italiji splošno zaprtje države. Ugotovili so namreč, da se bodo s strožjimi protikoronskimi ukrepi nekatere družine in tudi posamezniki znašli v neugodnem položaju. »Poleg nabirke prispevkov, s katerimi smo pomagali predvsem za osnovne preživninske potrebščine in hrano, smo si zamislili še drugo obliko pomoči, ki se po potrebi še nadaljuje: kdor je potreboval, nas je lahko poklical za razgovor,« je dejala. Poklicali pa so lahko tudi na Sklad Mitja Čuk, kjer je bila psihologinja Roberta Sulčič odgovorna za psihološko oporo. V sodelovanju z Narodno in študijsko knjižnico so pri Krutu izvajali tudi akcijo Knjiga na dom, knjiga v objem, s katero so tistim, ki so si želeli, v času zaprtja knjižnice s pomočjo prostovoljcev nosili knjižno gradivo na dom. Nabirka se danes še vedno nadaljuje, saj ugotavljajo, da je povpraševanje veliko.