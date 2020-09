Pomoč za odvisnice od iger na srečo

Februarja so si pri združenju ALT zamislili projekt La ri-vincita delle donne oz. revanša žensk, kot bi lahko prevedli naslov. V sodelovanju z zdravstvenim podjetjem Asugi oz. njegovim oddelkom za odvisnosti, združenjem Le buone pratiche in Skladom Mitja Čuk (s pokroviteljstvom Dežele FJK) so si prizadevali, da bi ženskam, ki so zabredle v odvisnost od iger na srečo, ponudili podporo preko umetniško-rekreativnih dejavnosti, ki bi jim vlile nekaj potrebne samozavesti in jih pospremile na pot, ki vodi iz zasvojenosti.

Epidemiološke razmere so premešale štrene organizatorjem in napovedani dogodki so odpadli, tačas pa jih nekatere skušajo ponovno ponuditi. Projekt je popolnoma brezplačen in želi ponuditi prerojenje udeleženkam. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko v sklopu delavnic v prostorih Združenja ALT (Androna degli Orti št. 4), in sicer v večernih urah s pričetkom 23. septembra in zaključkom 15. januarja prihodnje leto.

Projekt vključuje pet delavnic, vpis je mogoč samo na nekatere od teh: fotografska delavnica (avtoportret med sanjami in resnico) ponuja potovanje v terapevtsko fotografijo s psihologinjo Gianno Uxa (dve srečanji v septembru), gimnastično delavnico za telo in zavest na podlagi metode fizioterapevta Georgesa Courchinouxa bo vodila psihoterapevtka Claudia Milievich (štiri srečanja v oktobru, ob sredah), delavnica kreativnega pisanja z novinarko in igralko Eleno Dragan oz. Gigliolo Bagatin (štiri srečanja novembra, ob četrtkih), delavnica prerojenja žensk s psihoterapevtko Roberto Sulčič (štiri srečanja decembra oz. januarja) in gledališka delavnica z Matteom Verdianijem (dve srečanji v januarju).

Za vpis in informacije sta na voljo telefonska št.040635830 in naslov elektronske pošte assalt.trieste@gmail.com.

V sklopu projekta bo v sredo, 9. septembra, ob 18. uri v kavarni San Marco pobuda Azzardosa-mente – srečanje s psihoterapevtko in pisateljico Ernestino Cariello, ki se že leta bori proti zasvojenosti – od iger, alkohola, kajenja in drog – znotraj oddelka za odvisnosti kot prostovoljka. Gostja se bo posvetila temi iger na srečo v izrednih koronarazmerah, igralka Michela Cembran pa bo prebirala odlomke zgodb. Vstop je prost, udeležbo pa je treba potrditi preko portala eventbrite.it.