Ponesrečene divje živali naposled rešene

Velike in male divje živali ter njihovi neutrudni zaščitniki si lahko naposled oddahnejo. Ob prehodu v novo leto je v širši javnosti odmevala vest, da Dežela Furlanija - Julijska krajina ne bo obnovila sporazuma z organizacijo Enpa za pomoč ponesrečenim živalim.

Novica je povzročila ogorčenje in zaskrbljenost tudi v političnih krogih. Deželni odbornik za kmetijstvo in gozdove Stefano Zannier pa je duhove pomiril s pojasnilom, da bo služba ponovno delovala v drugi polovici januarja. Ustanova pa bo poleg tega lahko računala na višjo finančno podporo. Po Zannierovih besedah se je časovnica obnove dogovora podaljšala, ker je bilo treba počakati na razpoložljivost finančnih sredstev, ki jih določa finančni zakon za leto 2020. Začasno bo poškodovanim oziroma bolnim divjim živalim priskočilo na pomoč osebje postaj gozdne straže. Dežela hoče biti pri tem posebno pozorna na boj proti širjenju afriške prašičje kuge (APK). Gre za nalezljivo virusno bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Čeprav ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi, lahko nenadoma in brez očitnih znakov povzroči pogin prašičev.