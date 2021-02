Prisrčno dobrodošlico prejme prav vsak, ki stopi čez prag tržaške Narodne in študijske knjižnice. V prostorih, ki so ponovno odprti za javnost, redno zahajajo Slovenci in Italijani ne le po čtivo ali študijsko gradivo. Lepa beseda namreč vedno spremlja obiskovalce enega izmed središč slovenske kulture v Italiji, priljubljen kraj, kjer se med obložene police radi sprehajajo bralci vseh starosti, ki iščejo znanje, razvedrilo, informacijo ali enostavno tišino. Od začetka novembra do preteklega ponedeljka je bila knjižnica v Ulici San Francesco, z Oddelkom za mlade bralce v Ulici Filzi in Odsekom za zgodovino in etnografijo v Ulici Montecchi, zaprta za javnost. Več kot osemdeset dni smo tako pogrešali nasmejane obraze knjižničark in zgodovinarja, ki lahko ponovno sprejemajo zveste člane in nove obiskovalce.

Za zaprtimi vrati je sicer osebje vse prej kot mirovalo. Ves čas je delovala dostava knjig, na dom v sodelovanju z društvom Krut, ki je sicer še zdaj aktualna. Prisilni premor je osebje izkoristilo za posodobitev spletne strani, v sodelovanju s koprsko knjižnico pa je nastavilo spletno izposojo zvočnih knjig s programom AudiBook, ki bo na voljo že naslednji teden.

Tudi v Oddelku za mlade bralce se je za zaprtimi vrati še marsikaj dogajalo. Knjižničarka Ivana Soban je otrokom pripovedovala pravljice po spletni platformi Zoom ali po telefonu ter redno obiskovala osnovne šole in v učilnicah pričarala vzdušje najlepših slovenskih in tujih zgodb za otroke in mlade. Ob prehodu Furlanije - Julijske krajine v rumeno območje je končno prišel čas za ponovno snidenje. Odsek za zgodovino in etnografijo je prav tako odprt za javnost a le po predhodnem dogovoru. Knjižničarka Gabrijela Caharija in zgodovinar Štefan Čok sta v času zapore ustregla številnim prošnjam na daljavo, kar je sicer postala ustaljena navada.