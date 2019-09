Ponovno se bo zavrtel Gledališki vrtiljak

Otroci, starši, dedki, babice in vsi ostali navdušenci gledališča pripravite se: kmalu se bo spet zavrtel že dvaindvajseti Gledališki vrtiljak, ki ga prirejata Radijski oder in Slovenska prosveta. Dvorana Marijinega doma v Ulici Brandesia 27 pri Sv. Ivanu že nestrpno čaka na radožive goste. Abonma bo od naslednjega tedna vse do marca ob nedeljah postregel s sedmimi predstavami.

»Skušali smo ustvariti program, ki bi bil vabljiv za različne starosti, od čisto majhnih otrok v vrtcu pa vse do tistih zadnjih razredov osnovne in prvega razreda nižje srednje šole. Danes je potrebno nekoliko več napora, da stopimo v neposreden stik s starši. Vedno več je mešanih slovensko-italijanskih družin. Posebno skrb tudi zaradi tega postavljamo na gojenje slovenskega jezika,« je na današnji (četrtkovi) predstavitvi za medije utemeljila neutrudna duša niza Lučka Peterlin. Pristavila je še, da se v programu prepletajo tako vzgojne vsebine kot spodbuda k ustvarjanju in domišljiji. Pozornost do družin je seveda na višku. Organizatorji so namreč trdno prepričani, da predstavlja gledališče pomemben doživljajski trenutek za celo družino.

Kot prvi bo tako v nedeljo, 29. septembra, zaživel muzikal Zvezde pomladi, ki je nastal ob letošnji 40. obletnici delovanja Slovenskega otroškega in mladinskega pevskega društva Vesela pomlad.