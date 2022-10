Popotovanje med Krasom in deželnimi pridelki Slow Food

Ljubitelji dobre hrane in pijače bodo med 15. oktobrom in 5. novembrom imeli še dodatno spodbudo za obisk gostilne oz. restavracije. Vračajo se namreč Okusi Krasa, prireditev, ki obhaja letos že 21. rojstni dan. Letošnje jedilnike zaznamuje tradicija, a vendar z inovativnim, sodobnejšim pridihom, saj so Okusi Krasa posvečeni popotovanju med Krasom in deželnimi pridelki Slow Food. V krožnikih se nam torej obeta kulinarična izkušnja skozi čas, kjer bo kreativnost oplemenitila kraško kulinarično dediščino, kjer bodo izstopala kraška vina, oljčno olje, kraški sir, med in drugi kraški proizvodi.

Naj spomnimo, da se je prireditev Okusi Krasa rodila z namenom ohranjanja okusov tradicije, tako da se starodavni recepti v času ne bi izgubili oz. bi jih lahko še dopolnili z novimi pristopi in krajevnimi pridelki. Pri dogodku sodeluje tudi letos več tržaških in goriških restavracij, gostiln, barov, trgovin z živili, pekarn in slaščičarn, ki ponujajo krajevne specialitete in vina ter značilne kraške pridelke. Seznam objavljamo ob strani, kdor bi se odločil za obisk pa lahko njihovo ponudbo in cene najde na spletni strani www.okusikrasa.net.

»Trajnostnejši pristop pri pridelavi hrane se izraža skozi tesnejši odnos med prostorom in svojimi pridelki, glede na kakovost in edinstvenost. Želimo poudariti obrtno proizvodnjo in uporabo svežih, lokalnih in sezonskih sestavin. Že od nekdaj nas navdihuje skromna in kmečka kraška kuhinja,« sta v imenu organizatorja dogodka Slovenskega deželnega gospodarskega združenja poudaril njegov direktor Andrej Šik in koordinatorka prireditve Jessica Štoka danes v palači Gopčevič. Šik je uvodoma namignil, da so Okusi Krasa presegli krajevne meje in postali razpoznavni tudi drugod, saj so izraz zasledovanja razvoja, rasti in kakovosti.

