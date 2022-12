Popravljali bodo streho, hostel do EPK ne bo nared

Goriški občinski odbor je v prejšnjih dneh odobril izvršilni načrt za izredno vzdrževanje Palače Deželnih stanov na Cavourjevem trgu v Gorici, kjer danes domuje goriška kvestura. Osebje goriške kvesture že več let namreč opozarja na neustrezne razmere v stavbi: poleg pronicanja vode v številne urade je zadnje nadstropje palače povsem neuporabno.

Občina Gorica je pred časom že poskrbela za nujna vzdrževalna dela, ki so vsaj za silo omejila težave. Z izrednim posegom, ki je vreden 436.000 evrov, pa bodo poskrbeli za temeljitejšo obnovo. Vsota, ki bo potrebna za dela, se je v minulem letu še povišala zaradi vsesplošnega porasta cen energentov in surovin. Dežela Furlanija - Julijska krajina je na prošnjo goriške občine tako odobrila dodatno financiranje v višini 100.000 evrov. To sicer ni edini prispevek, ki ga je Dežela namenila temu projektu. Poskrbela je namreč za levji delež (200.000 evrov) za obnovo palače, ki jo je goriška občina »podedovala« od ukinjene Pokrajine. Preostali denar – 136.000 evrov – je primaknila goriška občina iz svojega upravnega presežka.

Palačo Deželnih stanov so zgradili v 16. stoletju na še bolj antičnih temeljih. Goriška kvestura v njej domuje približno sto let, že pred časom pa se je začela selitev v druge prostore. Nekaj pisarn namreč že deluje v stavbi na Trgu sv. Frančiška, kjer bo v prihodnosti njen sedež. Časovnico za dokončno selitev je težko napovedati, saj imajo infrastrukturna dela vselej vrsto spremenljivk, po besedah goriškega župana Rodolfa Ziberne pa bi občina lahko ponovno dobila v uporabo stavbo jeseni leta 2023.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.