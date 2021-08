Poraba vode v Trstu se je zmanjšala

Voda postaja vse dragocenejša. V primeru, da ne bomo varčevali, nam bo leta 2050 vode začelo zmanjkovati, pišejo na spletni strani podjetja AcegasApsAmga. Zdi pa se, da so letos Tržačani z virom življenja dobro varčevali, je dalo vedeti podjetje.

Med poletjem se poraba vode običajno zelo poveča. Tudi letos smo v Trstu julija meseca porabili večjo količino vode, njena poraba pa je bila za deset odstotkov manjša kot v prejšnjih letih. Za to so odgovorne tudi intervencije proti nepotrebnim izgubam v vodnem omrežju. Julija letos smo v Trstu tako porabili nekaj več kot tri milijone tristo tisoč kubičnih metrov vode. V istem obdobju leta 2019 pa smo jih na primer porabili več kot 3 milijone sedemsto tisoč.

Podjetje AcegasApsAmga se že vrsto let ukvarja z uvajanjem inovativnih tehnologij pri varčevanju vode. V Padovi in v Trstu je v ta namen s projektom eAcqua moderniziralo in izboljšalo delovanje vodnega omrežja. Projekt sloni na t. i. smart grids, to se pravi na tehnoloških sposobnostih »pametnih mest« (Smart City). S pomočjo naprednih tehnologij so pri Acegasu glavni vodni sistem razdelili v več manjših. V daljšem času so zbrali podatke o šibkejših točkah sistema in o morfologiji terena na določenih območjih. Posledično jim je uspelo porabo vode zmanjšati za približno 11 milijonov kubičnih metrov. S tem so dosegli manjše izkoriščanje vse redkejšega podtalnega vira.